"Сафари на людей" в Сараево: Италия взялась за расследование снайперского туризма 1990-х

Италия расследует вероятное участие итальянцев в снайперских убийствах в осажденном Сараево в 1990-х. В материалах дела говорится, что некоторые граждане Италии платили военным армии боснийских сербов для того, чтобы получить возможность стрелять по мирным жителям города.

Сараево, которое находилось в осаде с 1992 по 1996 год, расположено в низине, что давало возможность боевикам беспрепятственно вести огонь с горных позиций.

Всего во время войны там погибло более 10 тысяч человек, причем ее "символом ужаса" стали снайперы, которые стреляли наугад и убивали даже детей.

По свидетельствам, граждане Италии, Германии, Франции, а также Великобритании приезжали в Боснию для снайперского туризма. Военные подразделения боснийских сербов за деньги сопровождали "туристов" до окраин города, после чего те открывали огонь по гражданским лицам.

Итальянские прокуроры во главе с Алессандро Гобби сейчас пытаются установить личности подозреваемых, при этом некоторые из них уже идентифицированы. В отчете на 17 страниц говорится, что среди них был один человек из Турина, один из Милана и еще один - из Триеста.

Одного из снайперов, который вел огонь по гражданским с холмов над Сараево в 1993 году, идентифицировали. Как оказалось, это был владелец частной клиники, специализировавшейся на эстетических операциях.

К расследованию присоединились и власти Боснии. Бывшая мэр Сараево Бенджамина Карич передала официальный отчет в Италию.