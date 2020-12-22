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Садовий одужав від COVID-19

Львів, Вівторок 22 грудня 2020 12:53
Садовий одужав від COVID-19
Фото: Андрій Садовий (city-adm.lviv.ua)
Автор: Андрій Козловський

Міський голова Львова Андрій Садовий одужав від COVID-19. Сьогодні він вже працює у повноцінному режимі.

Про це Андрій Садовий на своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні маю перший повноцінний робочий день після першого в житті лікарняного. За 15 років ніколи не хворів так, щоб залишатись вдома... Лікар каже, що в організмі вже виробились антитіла і я можу працювати. До кінця року багато справ", - написав мер міста.

Також Садовий подякував усім за турботу і розповів про робочі плани.

"На завтра плануємо сесію міської ради: сформуємо депутатські комісії, оберемо секретаря ради. В четвер окремо проведемо бюджетну сесію", - сказав він.

Нагадаємо, 7 грудня Садовий повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19.

Після цього, сесію міської ради Львова, яка мала відбутися 18 грудня, перенесли.

Також РБК-Україна писало, що голова Сумської обласної адміністрації Василь Хома захворів на COVID-19. Нещодавно він отримав позитивний тест.

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