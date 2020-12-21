У голови Сумської ОДА підтвердили коронавірус

Фото: Василь Хома (кадр відео / телекомпанія СТС)

Голова Сумської обласної адміністрації Василь Хома захворів на коронавірусу. Нещодавно він отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це розповіла радник голови ОДА Наталія Дрозд, передає місцеве видання Sumy.Today.

Лікуватися голова Сумської ОДА буде в Харкові. У якому стані зараз перебуває хворий на коронавірус Хома, його радниця розповідати відмовилася.

Як пише видання, 11 грудня Хома пішов на ізоляцію через ризик інфікування коронавірусом. Очільник Сумської області контактував з хворою на коронавірус людиною.

Нагадаємо, Василь Хома був призначений на посаду голови Сумської ОДА 23 листопада. Відповідний указ був виданий президентом Володимиром Зеленським. У минулому він обіймав посаду заступника Харківської ОДА.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні стало відомо про одужання від коронавірусу мера Одеси Геннадія Труханова. Очільник Одеси отримав позитивний тест на початку грудня, а через три дні потрапив до лікарні.

До цього коронавірус підтвердили у мера Львова Андрія Садового. Він досі лікується від хвороби.