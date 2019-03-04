Садовий подав заяву до ЦВК про зняття з президентських виборів

На цьому тижні Садовий та Гриценко підпишуть угоду про підтримку

Мэр Львова Андрей Садовый сегодня, 4 марта, подал заявление в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) о снятии своей кандидатуры с президентских выборов-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии "Объединение "Самопомич".

Садовый отметил, что сделал свой шаг и выразил надежду, что "другие кандидаты пойдут той же дорогой".

"Именно сейчас Украина имеет шанс выбрать проукраинского антикоррупционного президента... Каждый будет иметь свои приоритеты в отношении того или иного кандидата. Но надо проголосовать, чтобы у нас не украли выборы, чтобы они прошли честно", - сказал Садовый.

Напомним, в пятницу, 1 марта, мэр Львова Андрей Садовый объявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов президента Украины тапідтримує кандидатуру Анатолия Гриценко. На этой неделе политики должны подписать соглашение о поддержке.

РБК-Украина писало, если бы президентские выборы в Украине проходили в конце февраля, наибольшие шансы выйти во второй тур имели бы Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Анатолий Гриценко сейчас находится на 5 месте и получил бы 7,7% голосов избирателей согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованным 4 марта.