Садовий пояснив, чому продукти харчування в Україні дорожчі, ніж у Польщі

Фото: Андрій Садовий (УНІАН)

Садовий розповів, чому Україна відстає від Польщі в галузі сільського господарства

Кандидат у президенти України Андрій Садовий розповів, чому Україна, маючи найкращі у світі чорноземи, відстає в галузі сільського господарства від найближчих сусідів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеоблог Садового на Youtube.

"По-перше. Польський фермер не має жодних проблем із землею – вона у нього нормально оформлена. Має доступ до нової техніки. Немає проблем з добривами, пально-мастильними матеріалами. Має доступ до дешевих кредитів. У нас – із землею безлад, з добривами проблеми, техніки немає, дешеві кредити – фантастика, рейдерськими схемами у людей просто крадуть урожай", - зазначив Садовий.

Також в якості прикладу він навів ще один аргумент – фінансову підтримку держави.

"Польський фермер отримує 300 євро дотації на гектар землі. У нас в бюджеті на минулий рік передбачили понад 6 мільярдів гривень. Правда, дали лише 1. Якщо розділити на всіх – то один фермер повинен отримати лише 6 євро за гектар", – сказав Садовий.

Як відомо, в передвиборній програмі Садовий пропонує низку кроків для розвитку аграрного сектора:

1.Гарантувати українським фермерам дешеві кредити на купівлю землі;

2.Дозволити купувати землю тільки громадянам України;

3.Обмежити кількість землі, яку може придбати одна особа;

4.Запровадити прозорий продаж права оренди на землі державної власності;

5.Стимулювати виробництво і реалізацію української сільськогосподарської техніки.