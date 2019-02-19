ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Садовий пояснив, чому продукти харчування в Україні дорожчі, ніж у Польщі

Новини » Вибори 2019    19.02.2019 - 19:27
Садовий пояснив, чому продукти харчування в Україні дорожчі, ніж у Польщі
Фото: Андрій Садовий (УНІАН)

Садовий розповів, чому Україна відстає від Польщі в галузі сільського господарства

Кандидат у президенти України Андрій Садовий розповів, чому Україна, маючи найкращі у світі чорноземи, відстає в галузі сільського господарства від найближчих сусідів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеоблог Садового на Youtube.

"По-перше. Польський фермер не має жодних проблем із землею – вона у нього нормально оформлена. Має доступ до нової техніки. Немає проблем з добривами, пально-мастильними матеріалами. Має доступ до дешевих кредитів. У нас – із землею безлад, з добривами проблеми, техніки немає, дешеві кредити – фантастика, рейдерськими схемами у людей просто крадуть урожай", - зазначив Садовий.

Також в якості прикладу він навів ще один аргумент – фінансову підтримку держави.

"Польський фермер отримує 300 євро дотації на гектар землі. У нас в бюджеті на минулий рік передбачили понад 6 мільярдів гривень. Правда, дали лише 1. Якщо розділити на всіх – то один фермер повинен отримати лише 6 євро за гектар", – сказав Садовий.

Як відомо, в передвиборній програмі Садовий пропонує низку кроків для розвитку аграрного сектора:

1.Гарантувати українським фермерам дешеві кредити на купівлю землі;

2.Дозволити купувати землю тільки громадянам України;

3.Обмежити кількість землі, яку може придбати одна особа;

4.Запровадити прозорий продаж права оренди на землі державної власності;

5.Стимулювати виробництво і реалізацію української сільськогосподарської техніки.

Турчинов допускає кібератаки з боку РФ в ході виборів 2019 Поліція розробила "дорожню карту" забезпечення безпеки на виборах
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Андрій Садовийвыборы
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся