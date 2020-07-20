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Садовий оцінив можливість четвертий раз піти в мери Львова

Львів, Понеділок 20 липня 2020 10:06
Садовий оцінив можливість четвертий раз піти в мери Львова
Фото: Андрій Садовий (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

У минулому році він стверджував, що збирається зупинитися на трьох каденцій

Якщо б чинний міський голова Львова Андрій Садовий зараз зважився піти на ще один, четвертий термін, то в першому турі він набрав би близько 35% голосів. Ця цифра вдвічі більша, ніж у його найближчих суперників.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Боротьба за мільйони: хто буде боротися за пост мера в найбільших містах".

Такий результат обіцяє Садовому опитування, проведене компанією Socis, а також внутрішня соціологія, надана РБК-Україна одним з джерел в оточенні львівського мера.

Сам він ухиляється від прямої відповіді на питання про можливість переобратися міським головою. Хоча ще в минулому році він стверджував, що збирається зупинитися на трьох каденцій.

"Я мер і сьогодні думаю тільки про місто. Ми переживаємо епідемію. Іноді мені здається, що я живу в центрі цього коронавірусу. Перемога над вірусом - сьогодні моя єдина мета. На думки про вибори часу немає", - прокоментував виданню Андрій Садовий.

Нагадаємо, експерти оцінили шанси "Слуги народу"перезавантажити владу на місцевих виборах.

Зазначимо, у Зеленського розповіли про кандидатів у мери Харкова, Одеси і Дніпра.

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