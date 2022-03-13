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Садовий: Якщо ракета впаде на території ЄС, як ви будете діяти?

Автор: Владислав Красінський, Антон Федорців

Міський голова Львова Андрій Садовий поділився деталями своїх контактів із закордонними колегами щодо рішучішої підтримки України в протистоянні з Росією після атаки на Яворівський полігон.

Про це очільник міста Лева Андрій Садовий розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Львівський міський голова зізнався, що прямо запитав європейців про можливу реакцію та наступні дії на потенційне падіння ракети на території Європейського Союзу.

"Будете вступати в війну? Чи ви сьогодні будете мати розум передати нам достатню кількість озброєння, протиракетні системи, щоби ми могли ці ракети перехоплювати. Бо коли вона впаде на вашій території – ви не будете знати, що робити. До них це починає доходити", – заявив Садовий.

За його словами, європейські політики мають хибне уявлення про далеку війну, а вона насправді на кордоні. Разом із тим, Садовий впевнений, що з часом вони повністю усвідомлять ситуацію. Однак, дорікнув партнерам за те, що кожна година зволікання коштує Україні сотню невинних життів.

"Сьогодні всі мають подвоїти свої зусилля, щоби Захід зрозумів: чим швидше ми видавимо ворога з нашої землі, тим скоріше буде мир. Ми їх рятуємо, сьогодні ми боремося за свободу всіх людей, які хочуть бути вільними і незалежними", – резюмував Садовий.

Нагадаємо, що Яворівський полігон був атакований з акваторії Чорного та Азовського морів і призвів до загибелі 35 українців.

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