Садовий: Якщо ракета впаде на території ЄС, як ви будете діяти?

Львівський міський голова зізнався, що прямо запитав європейців про можливу реакцію та наступні дії на потенційне падіння ракети на території Європейського Союзу.

"Будете вступати в війну? Чи ви сьогодні будете мати розум передати нам достатню кількість озброєння, протиракетні системи, щоби ми могли ці ракети перехоплювати. Бо коли вона впаде на вашій території – ви не будете знати, що робити. До них це починає доходити", – заявив Садовий.

За його словами, європейські політики мають хибне уявлення про далеку війну, а вона насправді на кордоні. Разом із тим, Садовий впевнений, що з часом вони повністю усвідомлять ситуацію. Однак, дорікнув партнерам за те, що кожна година зволікання коштує Україні сотню невинних життів.

"Сьогодні всі мають подвоїти свої зусилля, щоби Захід зрозумів: чим швидше ми видавимо ворога з нашої землі, тим скоріше буде мир. Ми їх рятуємо, сьогодні ми боремося за свободу всіх людей, які хочуть бути вільними і незалежними", – резюмував Садовий.