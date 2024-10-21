Садовый ответил, пойдет ли на следующие выборы

Мэр Львова Андрей Садовый пока не решил, будет ли он участвовать в следующих выборах. Такой вопрос будет обсуждаться только после наступления мирного времени.
Об этом городской глава Львова заявил в интервью РБК-Украина.
Он отметил, что сегодня занят решением проблем, которые есть во Львове.
"Дай Бог, мы будем иметь какое-то время передышки и будет хотя бы временное мирное соглашение, потому что с Россией не может быть ни одного постоянного, потому что они все равно обманут. За это мирное время нам предстоит сделать все возможное, чтобы перестроить наше государство изнутри", - добавил Садовый.
Он считает, что сейчас было бы даже "не этично" тратить время на вопрос выборов.
"Будет возможность мира, тогда, я думаю, вместе сядем, подумаем", - уточнил Садовый.
По его словам, в Украине необходимо сократить депутатский корпус "вполовину", а также упразднить районные советы.
Отметим, что выборы в Украине во время действия военного положения провести не могут.
В частности, в марте этого года должны были состояться выборы президента Украины, а в октябре прошлого - парламентские. Их так и не провели.
При этом недавно появились слухи, что выборы в Украине все же могут пройти в 2025-м году. Более детально - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.