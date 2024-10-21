Садовый ответил, пойдет ли на следующие выборы

Он отметил, что сегодня занят решением проблем, которые есть во Львове.

"Дай Бог, мы будем иметь какое-то время передышки и будет хотя бы временное мирное соглашение, потому что с Россией не может быть ни одного постоянного, потому что они все равно обманут. За это мирное время нам предстоит сделать все возможное, чтобы перестроить наше государство изнутри", - добавил Садовый.

Он считает, что сейчас было бы даже "не этично" тратить время на вопрос выборов.

"Будет возможность мира, тогда, я думаю, вместе сядем, подумаем", - уточнил Садовый.

По его словам, в Украине необходимо сократить депутатский корпус "вполовину", а также упразднить районные советы.