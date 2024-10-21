Благодаря переселенцам Львов стал городом-миллионником, - Садовый

Сейчас во Львове вместе с переселенцами проживает около 1 млн жителей. Город имеет резерв, чтобы принять его еще.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый сказал в интервью РБК-Украина .

"150 тысяч переселенцев сейчас у нас живет. Этот весь микс, конечно, изменил город, но визуально вы не увидите этого", - сказал он.

По его словам, вообще через Львов прошли более пяти миллионов человек. "И действительно, у нас были дни, когда одновременно жили два миллиона человек", - добавил он.

Как отметил мэр Львова, коллеги из-за границы порой в шоке, потому что они не представляют себе, как такое может быть. "Если бы такое количество людей одновременно приехало в любой другой город Европы, это был бы коллапс, это была бы катастрофа", - считает Садовый.

Садовый сообщил, что город сегодня имеет еще определенный резерв, поскольку построили временные городки, и многие муниципальные жилища перестроили для временно перемещенных лиц.

"Фактически мы совместно с переселенцами уже имеем ориентировочно миллион жителей. Уехавших и не вернувшихся людей от общей численности на самом деле до пяти процентов", - добавил мэр.