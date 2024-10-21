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Садовый ответил, пойдет ли на следующие выборы

Львов, Понедельник 21 октября 2024 17:59
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Садовый ответил, пойдет ли на следующие выборы Фото: Андрей Садовый, мэр Львова (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Мэр Львова Андрей Садовый пока не решил, будет ли он участвовать в следующих выборах. Такой вопрос будет обсуждаться только после наступления мирного времени.

Об этом городской глава Львова заявил в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что сегодня занят решением проблем, которые есть во Львове.

"Дай Бог, мы будем иметь какое-то время передышки и будет хотя бы временное мирное соглашение, потому что с Россией не может быть ни одного постоянного, потому что они все равно обманут. За это мирное время нам предстоит сделать все возможное, чтобы перестроить наше государство изнутри", - добавил Садовый.

Он считает, что сейчас было бы даже "не этично" тратить время на вопрос выборов.

"Будет возможность мира, тогда, я думаю, вместе сядем, подумаем", - уточнил Садовый.

По его словам, в Украине необходимо сократить депутатский корпус "вполовину", а также упразднить районные советы.

Выборы в Украине

Отметим, что выборы в Украине во время действия военного положения провести не могут.

В частности, в марте этого года должны были состояться выборы президента Украины, а в октябре прошлого - парламентские. Их так и не провели.

При этом недавно появились слухи, что выборы в Украине все же могут пройти в 2025-м году. Более детально - в материале РБК-Украина.

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Андрей Садовый Львов Выборы в Украине
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