Садовий відповів, чи піде на наступні вибори
Мер Львова Андрій Садовий поки не вирішив, чи братиме він участь у наступних виборах. Таке питання обговорюватиметься лише після настання мирного часу.
Про це міський голова Львова заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
Він зазначив, що сьогодні зайнятий вирішенням проблем, які є у Львові.
"Дай Бог, ми матимемо якийсь час перепочинку і буде хоча б тимчасова мирна угода, тому що з Росією не може бути жодної постійної, тому що вони все одно обдурять. За цей мирний час нам доведеться зробити все можливе, щоб перебудувати нашу державу зсередини", - додав Садовий.
Він вважає, що зараз було б навіть "не етично" витрачати час на питання виборів.
"Буде можливість миру, тоді, я думаю, разом сядемо, подумаємо", - уточнив Садовий.
За його словами, в Україні необхідно скоротити депутатський корпус "наполовину", а також скасувати районні ради.
Вибори в Україні
Зазначимо, що вибори в Україні під час дії воєнного стану провести не можуть.
Зокрема, у березні цього року мали відбутися вибори президента України, а у жовтні минулого - парламентські. Їх так і не провели.
При цьому нещодавно з'явилися чутки, що вибори в Україні все ж таки можуть відбутися у 2025-го році. Більш детально - у матеріалі РБК-Україна.
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