Садовий відповів, чи піде на наступні вибори

Мер Львова Андрій Садовий поки не вирішив, чи братиме він участь у наступних виборах. Таке питання обговорюватиметься лише після настання мирного часу.

Про це міський голова Львова заявив в інтерв'ю РБК-Україна .

Він зазначив, що сьогодні зайнятий вирішенням проблем, які є у Львові.

"Дай Бог, ми матимемо якийсь час перепочинку і буде хоча б тимчасова мирна угода, тому що з Росією не може бути жодної постійної, тому що вони все одно обдурять. За цей мирний час нам доведеться зробити все можливе, щоб перебудувати нашу державу зсередини", - додав Садовий.

Він вважає, що зараз було б навіть "не етично" витрачати час на питання виборів.

"Буде можливість миру, тоді, я думаю, разом сядемо, подумаємо", - уточнив Садовий.

За його словами, в Україні необхідно скоротити депутатський корпус "наполовину", а також скасувати районні ради.