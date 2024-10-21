Садовый о форуме российской оппозиции во Львове: это была провокация

Форум российской оппозиции, который провели в пригороде Львова, был провокацией. О намерениях провести такое мероприятие не предупреждали местную власть.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил мэр Львова Андрей Садовый.
"Я смотрю информацию, что во Львове проходит какой-то форум, я конечно публично высказал свою позицию. Я считаю, что это позор, что это провокация. Я понимаю, что, наверное, это делалось какими-то службами, какие-то были задачи", - заявил Садовый, комментируя форум российской оппозиции.
Мэр уточнил, что о таком форуме не предупреждали ни руководителя областной военной администрации, ни его самого.
По его словам, россиян "тайно привезли" во Львов, с охраной. И это, вероятно, была неосознанная провокация.
Напомним, в мае этого года в пригороде Львова представители российской оппозиции организовали форум.
В нем также принимали участие советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк и нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда. Организацией мероприятия занималось Главное разведывательное управление Минобороны Украины.
Напомним, ранее Подоляк заверял, что российской оппозиции не существует, есть только российское дисидентское движение.
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