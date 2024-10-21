Садовый о форуме российской оппозиции во Львове: это была провокация

"Я смотрю информацию, что во Львове проходит какой-то форум, я конечно публично высказал свою позицию. Я считаю, что это позор, что это провокация. Я понимаю, что, наверное, это делалось какими-то службами, какие-то были задачи", - заявил Садовый, комментируя форум российской оппозиции.

Мэр уточнил, что о таком форуме не предупреждали ни руководителя областной военной администрации, ни его самого.

По его словам, россиян "тайно привезли" во Львов, с охраной. И это, вероятно, была неосознанная провокация.