Саакашвілі повернувся в Україну

Екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі сьогодні, 29 травня 2019 року, повернувся в Україну, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як відомо, вчора, 28 травня, президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, скасувавши указ свого попередника Петра Порошенка.

Саакашвілі видворили з України

12 лютого 2018 року правоохоронці затримали Саакашвілі в одному з ресторанів у центрі Києва і видворили з України в Польщу (саме з цієї країни Саакашвілі в останній раз заїхав в Україну). Як повідомили у Держприкордонслужбі, Саакашвілі "перебував на території України незаконно, а тому, з дотриманням усіх юридичних формальностей його було повернуто до країни, звідки він прибув, порушуючи вітчизняне законодавство".

Крім того, Саакашвілі був заборонений в'їзд в Україну строком на три роки - до 13 лютого 2021 року.

Затримання Саакашвілі

5 грудня 2017 року Саакашвілі був затриманий. Джерела РБК-Україна повідомляли, що його можуть звинуватити у замаху на конституційний лад.

"Нібито зафіксовані контакти його і його помічників з росіянами та представниками групи екс-регіонала-втікача Сергія Курченка", - повідомляли співрозмовники РБК-Україна.

Крім того, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомляв, що правоохоронні органи не виключають, що діяльність Саакашвілі фінансували представники оточення екс-президента Віктора Януковича з території Російської Федерації.

В той же день, 5 грудня, прихильники Саакашвілі штурмували автомобіль правоохоронців, в якому перебував екс-глава Одеської ОДА та звільнили його.

Фото: Саакашвілі звільнили з авто правоохоронців

8 грудня 2017 року Саакашвілі був повторно затриманий і поміщений в ізолятор СБУ. Разом з тим, 11 грудня суд Києва відпустив Саакашвілі без призначення міри запобіжного заходу.

"Ми підозрюємо "праву руку" Саакашвілі в спробі перевороту та фінансування таких спроб - Севериона Дангадзе. Самого Саакашвілі ми підозрюємо тільки в сприянні членам організованого злочинного угруповання Курченка-Януковича", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Пізніше Саакашвілі написав листа Петру Порошенку.

"Шановний Петро Олексійович, пан президент. Незважаючи на останні події, у мене немає ніяких агресивних намірів. Ви знаєте мене добре і прекрасно розумієте, що звинувачувати мене в роботі на ФСБ не тільки повний абсурд, але ще дуже радує ворога України. Звичайно, я припускав і припускаю багато політичний помилок, але зараз як ніколи впевнений, що треба деескалувати і не допускати дестабілізації ситуації. Готовий у будь-який момент зустрітися з повноважним представником і все обговорити. З повагою, М", - написав Саакашвілі.

Саакашвілі повернувся в Україну

У середині серпня 2017 року Саакашвілі заявив, що має намір повернутися в Україну 10 вересня.

"Я приїду 10 вересня. Буду їхати з Польщі через пункт пропуску Краковець (Яворівського району Львівської області)",- повідомляв Саакашвілі.

В день анонсованого повернення Саакашвілі заявив, що повернеться в Україну на поїзді, а не через "Краковець". 10 вересня Саакашвілі сів у потяг "Перемишль-Київ", однак він так і не рушив. Як заявила провідник, поїзд не поїде, поки Саакашвілі буде знаходитися на борту. За її словами, таке розпорядження вона отримала від менеджменту "Української залізничної швидкісної компанії". Після цього Саакашвілі заявив, що поїде в Україну через пункт пропуску "Шегині". Увечері 10 вересня Саакашвілі пройшов на територію України з народними депутатами за підтримки активістів.

У ДПСУ заявили, що прорив Саакашвілі супроводжувався бійкою, в якій постраждали кілька прикордонників. У ДПСУ також заявили, що Саакашвілі порушив низку статей кримінального кодексу.

"В пункті пропуску працює слідча група, які збирають докази порушень, які сталися в результаті інциденту. Якщо до цього моменту він був просто особою, яку позбавили громадянства, то зараз він є злочинцем, який порушив низку статей кримінального кодексу України. Тому ним будуть займатися правоохоронні органи", - заявив помічник голови ДПСУ Олег Слободян.

Крім того, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України поліція відкрила справу.

В кінці вересня суд визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону і зобов'язав його сплатити штраф у розмірі 3 400 гривень.

Саакашвілі позбавили українського громадянства

Влітку 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

Як повідомляли джерела РБК-Україна, Саакашвілі втратив право на українське громадянство через нібито недостовірні відомості, які Саакашвілі вказав в анкеті, яку подавав під час отримання українського громадянства.

"Він написав, що під судом і слідством не перебував, а надійшли інші дані", - відзначило джерело.

Також повідомлялося, що "на території Грузії Саакашвілі був заочно арештований".

На момент позбавлення громадянства Саакашвілі перебував за межами України. Він заявив, що має намір подавати позов до адміністративного суду через позбавлення громадянства. Крім того, Саакашвілі заявляв, що анкета заповнена не ним і не його підпис.

У Держприкордонслужбі заявляли, що при спробі перетнути державний кордон України Саакашвілі не пропустять в країну і вилучать у нього український паспорт.

Саакашвілі отримав українське громадянство у 2015 році

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі офіційно став громадянином України 30 травня 2015 року. В указі на той момент президента Петра Порошенка говорилося, що надання Саакашвілі громадянства україни становить державний інтерес для країни.

Фото: Петро Порошенко і Михайло Саакашвілі в Одесі

В той же день Порошенко призначив Саакашвілі головою Одеської ОДА. Разом з тим, вже в лютому 2015 року з'явилася інформація про те, що Саакашвілі можуть відправити у відставку. У відставку Саакашвілі подав сам - у листопаді 2016 року. Серед причин відставки Саакашвілі назвав корупцію в країні.

"Мені це все дійсно набридло. Я вирішив подати у відставку і розпочати новий етап боротьби. У мене не опустяться руки і я не втомлюся. І нехай вони не розраховують позбутися від мене. Я той солдат, який йде стільки, скільки може, скільки треба. Скільки треба до перемоги, яка позбавить Україну від цього корупційного бруду, який капіталізує на крові наших солдатів, на жертвах Майдану", - заявляв він.

Порошенко ж пов'язав відставку Саакашвілі з політичними амбіціями. Після відставки Саакашвілі заявляв, що Порошенко неодноразово пропонував йому посаду прем'єр-міністра, а також очолити партію "Солідарність".

Після відставки Саакашвілі оголосив про створення своєї партії - "Рух нових сил", метою якої була "кардинальна зміна влади в країні".