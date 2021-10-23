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Саакашвілі в тюремній лікарні зробили переливання крові

Автор: Олександр Білоус

Колишньому президенту Грузії Михайлу Саакашвілі на 22-й день голодування знадобилася медична допомога. У тюремній лікарні Руставі йому зробили переливання крові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Новини-Грузія".

Як заявив журналістам особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе, процедура проводилася в польових умовах.

"Коли я прийшов сюди, знав, що один з параметрів був досить поганим, тому зробив переливання. Сьогодні криза вже пройдена. Стан кращий, ніж був", - сказав він.

Кіпшидзе додав, що процедура пройшла "досить добре", хоча проводити її довелося за допомогою тюремних лікарів і бригади медиків з реанімобіля, який чергує біля в'язниці на випадок погіршення стану екс-президента.

"Ця медична кімната (у в'язниці, - ред.) не призначена для цього, тому необхідно його лікування в лікарні", - заявив лікар. Кіпшидзе зазначив, що екс-президент відмовляється лікуватися в тюремній клініці, а сам він, як лікар, цього не рекомендує.

Нагадавши, Саакашвілі повернувся до Грузії, попри те, що там проти нього винесені вироки. Крім того, він є громадянином України, тому МЗС шукає варіанти, щоб повернути його в країну.

Нагадаємо, через тиждень, 30 жовтня, в Грузії відбудеться другий тур місцевих виборів, який називають визначальним для майбутнього всієї країни і особисто екс-президента Михайла Саакашвілі, вже три тижні перебуває за ґратами.

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Міхеіл СаакашвіліГрузія