Саакашвілі в тюремній лікарні зробили переливання крові

Як заявив журналістам особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе, процедура проводилася в польових умовах.

"Коли я прийшов сюди, знав, що один з параметрів був досить поганим, тому зробив переливання. Сьогодні криза вже пройдена. Стан кращий, ніж був", - сказав він.

Кіпшидзе додав, що процедура пройшла "досить добре", хоча проводити її довелося за допомогою тюремних лікарів і бригади медиків з реанімобіля, який чергує біля в'язниці на випадок погіршення стану екс-президента.

"Ця медична кімната (у в'язниці, - ред.) не призначена для цього, тому необхідно його лікування в лікарні", - заявив лікар. Кіпшидзе зазначив, що екс-президент відмовляється лікуватися в тюремній клініці, а сам він, як лікар, цього не рекомендує.