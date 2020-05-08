Саакашвілі розповів, що робитиме на новій посаді

Новий очільник Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі заявляє, що перше, що треба зробити, щоб допомогти економіці, це звільнити бізнес без адміністративного втручання. Про це він сказав в ефірі "Сніданку з 1+1".

Він заявляє, що на першому етапі треба "забрати безглузді регуляції у податковій сфері, митниці, де заповняють велику кількість папірців".

"Зараз до України йде велика криза, пов'язана з коронавірусом у світі. Перше, що треба зробити, щоб допомогти економіці, це звільнити бізнес без адміністративного втручання. Є велика кількість регуляцій, від яких треба звільнятися, і головне слово - це свобода", - заявив він.

Також Саакашвілі вважає, що медичну систему повністю потрібно змінювати, бо "спроби частково змінювати нічого не приносять".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Михайла Саакашвілі головою Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ. Він назвав своє нове призначення "неординарним кроком".

Після цього Грузія відкликала посла з Києва для консультацій після призначення колишнього грузинського президента Михайла Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету реформ України.