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Саакашвілі відмовляється від лікування і продовжує голодування в тюремній лікарні

Автор: Анна Полисученко

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі відмовляється від лікування в тюремній лікарні. Також він продовжує голодування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія Online.

Представник апарату омбудсмена Грузії заявив, що Саакашвілі розміщений в ізольованій палаті, поблизу по периметру його палати немає інших ув'язнених.

Він також додав, що на знак протесту проти переведення в Глданську в'язницю Саакашвілі відмовився виходити з машини, на якій його перевозили. За його словами, екс-президента за руки, із застосуванням сили, вивели з машини і вселили в камеру.

Раніше ми писали, що Україна направила Грузії ноту через переведення Саакашвілі в тюремну лікарню.

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Міхеіл СаакашвіліГрузія