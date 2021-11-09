Саакашвили отказывается от лечения и продолжает голодовку в тюремной больнице

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается от лечения в тюремной больнице. Также он продолжает голодовку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online .

Представитель аппарата омбудсмена Грузии заявил, что Саакашвили размещен в изолированной палате, вблизи по периметру его палаты нет других заключенных.

Он также добавил, что в знак протеста против перевода в Глданскую тюрьму Саакашвили отказался выходить из машины, на которой его перевозили. По его словам, экс-президента за руки, с применением силы, вывели из машины и вселили в камеру.