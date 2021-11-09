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Саакашвили отказывается от лечения и продолжает голодовку в тюремной больнице

Автор: Анна Полисученко

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается от лечения в тюремной больнице. Также он продолжает голодовку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online.

Представитель аппарата омбудсмена Грузии заявил, что Саакашвили размещен в изолированной палате, вблизи по периметру его палаты нет других заключенных.

Он также добавил, что в знак протеста против перевода в Глданскую тюрьму Саакашвили отказался выходить из машины, на которой его перевозили. По его словам, экс-президента за руки, с применением силы, вывели из машины и вселили в камеру.

Ранее мы писали, что Украина направила Грузии ноту из-за перевода Саакашвили в тюремную больницу.

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Михаил СаакашвилиГрузия