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Саакашвілі назвав причину відмови очолити УДАР


Саакашвілі підкреслив, що Кличко з розумінням поставився до відмови від пропозиції

Михайло Саакашвілі заявив, що відмова очолити партію УДАР Віталія Кличка для участі у позачергових вибори у Верховну раду пов'язано з негативним думкою прихильників його політсили "Рух нових сил" щодо цієї перспективи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новий Час".

За його словами, коли Віталій Кличко запропонував йому очолити партію, вони не обговорювали формування виборчих списків.

Також Саакашвілі підкреслив, що Віталій Кличко з розумінням поставився до відмови від відповідної пропозиції.

Нагадаємо, Михайло Саакашвілі відмовився очолити партію УДАР Віталія Кличка для участі у виборах у Верховну раду. За його словами, лідер політсили "УДАР" Віталій Кличко зробив йому гідну пропозицію, але на його думку, їм не варто створювати союз.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Віталій Кличко заявив, що партія "УДАР" візьме участь у позачергових виборах в Раду. У своєму відеозверненні мер Києва запропонував Саакашвілі, який 29 травня повернувся в Україну, очолити партію УДАР на виборах.

Зазначимо, Саакашвілі 29 травня 2019 року повернувся в Україну. Перед цим президент України Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство, скасувавши указ свого попередника Петра Порошенка.

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