Саакашвілі не припинятиме голодування та не лягатиме до в'язничної лікарні, - омбудсмен

За словами Денісової, у колонії, де тримають Саакашвілі, постійно чергує реанімаційна бригада, яка може зробити йому переливання крові чи масаж серця за необхідності. Однак ця бригада не зможе відновити життєвоважливі органи Саакашвілі. Водночас грузинський екс-президент не хоче лягати у в'язничну лікарню.

"Він не буде переїжджати у тюремну лікарню. Він вважає, що там не безпечно для його життя. Також там немає необхідної інфраструктури для надання допомоги Саакашвілі. Я буду звертатися, щоб Саакашвілі перевезли у приватний центр для надання йому допомоги", - сказала вона.

Омбудсмен також наголосила, що ув'язнений Саакашвілі планує продовжити голодування, а примусове годування, від якого він категорично відмовляється, буде порушенням прав людини.

"Ми знаємо, що за протоколом, є така можливість, що в'язничний лікар збирає групу лікарів і вони ухвалюють рішення про примусове годування. Але є рішення ЄСПЛ, що примусове годування є порушенням прав людини. Тому він відмовлятиметься від цього поки перебуватиме у свідомості", - додала Денісова.