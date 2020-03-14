S&P прогнозує уповільнення економіки України через коронавірус

Міжнародне агентство S&P Global Ratings знизило прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2020 рік з 3,0% до 2,5%. Про це йдеться в повідомленні агентства.

Агентство очікує, що в 2021 році економіка України виросте на 3,2%, а 2022-2023 роках буде зростати на 3,0%.

Як наголошується в повідомленні, спалах коронавірусу являє собою серйозний ризик зниження економки, як безпосередньо, так і через його вплив на попит і ціни на основні експортні товари України.

"Економіка України як і раніше сильно залежить від сировинних товарів, і вона вразлива до уповільнення зростання світової економіки", - вважають аналітики агентства.

За даними агентства, у 2019 році реальний ВВП збільшився на 3,3%, що було викликане внутрішнім попитом. Високий зростання реальної заробітної плати продовжувало стимулювати споживання.

У S&P підкреслюють, що Україні доведеться залучати більше інвестиційних ресурсів з-за кордону для більш значного і стійкого зростання. У цьому контексті законодавчі зусилля нинішнього уряду щодо проведення земельної реформи можуть підняти зростання порівняно з поточними прогнозами агентства, а також поліпшити ділове середовище.

Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій 12 березня заявив, що поширення епідемії коронавірусу по світу може привести до рецесії світової економіки.

Відзначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 березня заявив, що Україна входить у світову економічну кризу, викликану поширенням коронавірусу у світі.