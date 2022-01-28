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"З цим згодні всі". Зеленський назвав найбільший ризик для України

Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найбільшим ризиком для суверенітету України - дестабілізація ситуації всередині країни. За його словами, це може бути найслабшою ситуацією для країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Найбільший ризик для суверенітету нашої держави, і це думка всіх партнерів, я не можу говорити про конкретику, але найбільший ризик - це дестабілізація всередині нашої держави. Це найслабша ситуація може бути для України", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що якщо народ, армія і влада об'єднуватися, то ризики ескалації з боку РФ можуть зменшитися.

"Єдність влади, довіра до Президента, довіра до Президента чинного і розуміння політиків, що вони колишні президенти або майбутні, саме це розуміння, мудре, чесне і законне робить нашу державу об'єднаною і сильною. Якщо ми об'єднані народом, армією і стабільною владою, то ризики ескалації з боку Росії будуть зменшуватися", - додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що знає більше деталей про загрозу вторгнення Росії, ніж президенти інших країн.

Крім того, він додав, що Україні не потрібна паніка, яку провокують західні ЗМІ, оскільки від цього страждає економіка.

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Володимир ЗеленськийУкраїна