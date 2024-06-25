Рютте завтра официально объявят будущим генсеком НАТО, - СМИ

Как сообщает издание, неназванные дипломаты рассказали, что Рютте объявят генсеком после того, как послы всех 32 стран-членов Альянса дадут "зеленый свет" для такого назначения.

При этом дипломаты уточнили, что Рютте сменит нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга после того, как у последнего закончатся полномочия 1 октября.