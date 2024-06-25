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Рютте завтра официально объявят будущим генсеком НАТО, - СМИ

Фото: Марк Рютте, премьер Нидерландов (flickr by worldeconomicforum)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже завтра, 26 июня, будет объявлен новым генсеком НАТО. Он вступит в должность в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron’s.

Как сообщает издание, неназванные дипломаты рассказали, что Рютте объявят генсеком после того, как послы всех 32 стран-членов Альянса дадут "зеленый свет" для такого назначения. 

При этом дипломаты уточнили, что Рютте сменит нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга после того, как у последнего закончатся полномочия 1 октября.  

Что предшествовало

Напомним, еще на прошлой неделе стало известно, что Венгрия и Словакия поддержали кандидатуру Марка Рютте на должность нового генерального секретаря НАТО.

Таким образом он заручился поддержкой почти всех стран Альянса. Осталась только Румыния, которая выдвинула своего кандидата - президента Клауса Йоханниса.

20 июня стало известно, что Йоханнис снял свою кандидатуру на должность генсека. Поэтому у Рютте не осталось конкурентов.

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