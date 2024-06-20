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Президент Румынии отозвал кандидатуру на пост генсека НАТО. У Рютте не осталось конкурентов

Румыния, Четверг 20 июня 2024 15:11
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Президент Румынии отозвал кандидатуру на пост генсека НАТО. У Рютте не осталось конкурентов Фото: Клаус Йоханнис (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что проинформировал союзников по НАТО о снятии своей кандидатуры на должность генерального секретаря организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте президента Румынии.

Во время заседания Высшего совета обороны страны Йоханнис попросил членов высказать свое мнение по кандидатуре Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО.

"Они высказались за поддержку Румынией кандидатуры премьер-министра Нидерландов", - говорится в сообщении.

Таким образом, Румыния стала последней страной, которая снимает свои возражения по поводу кандидатуры Рютте на посту генсека НАТО.

НАТО принимает решения консенсусом, поэтому любому кандидату необходима поддержка всех 32 союзников. Ранее Венгрия и Словакия отказалась блокировать кандидатуру Рютте на посту генсека НАТО.

Рютте сменит Йенса Столтенберга, который уйдет в октябре с поста главы НАТО.

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