Рютте придумал план, как удержать Трампа от выхода США из НАТО

07:33 22.05.2026 Пт
2 мин
Производство оборонной продукции будет приоритетной темой встречи министров НАТО в Хельсингборге
aimg Юлия Маловичко
Фото: генсек НАТО Марк Рюттте (Getty Images)

Генсек НАТО Марк Рютте хочет сосредоточить внимание на соглашениях в оборонной промышленности, чтобы закрыть значительный дефицит производства в Европе и сохранить США, как союзника.

У Рютте есть новый план, чтобы не дать Дональду Трампу отвернуться от НАТО: пообещать новые оборонные соглашения, выгодные для США.

По словам трех высокопоставленных дипломатов НАТО, генеральный секретарь НАТО в последние недели возглавил кампанию по значительному увеличению производства и объемов оборонных соглашений, стремясь сделать июльский саммит лидеров альянса в Анкаре успешным.

По их словам, это направлено на преодоление реального дефицита в Европе, а также на создание экономической аргументации, которая находит отклик у Трампа.

"Я считаю, что это очень хорошо, что Рютте подчеркивает это в Анкаре, чтобы мы могли иметь общие стандарты, лучшую оперативную совместимость и производить больше и дешевле", - сказала министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард изданию.

"Нам нужно продолжать торговать и продолжать производить оружие вместе, и США имеют некоторые уникальные возможности", - добавила она.

План Рютте также является "хорошей новостью для США", отметил один из дипломатов.

Но любые усилия по глубокому привлечению альянса к оборонным соглашениям, вероятно, повлекут столкновение с ЕС, который обнародовал правовые предложения и займы на миллиарды, чтобы предоставить приоритет развитию собственной оборонной промышленности блока.

"Сосредоточение внимания на промышленности имеет полнейший смысл, чтобы отвлечь внимание от разногласий в других сферах", - сказала Герлинде Нихус, бывшая давняя чиновник НАТО.

Как известно, Дональж Трамп и его окружение неоднократно намекали о возможном выходе США из НАТО, поскольку союзники отказались помогать Вашингтону в операции против Ирана. Еще одна причина - далеко не все в Альянсе готовы тратить ежегодно на оборону 5% ВВП, на чем настаивал американский лидер.

РБК-Украина писало, что госсекретарь США Марко Рубио едет на встречу министров НАТО, чтобы донести до них возмущение Трампа их поведением и обсудить определенные моменты. Однако, как говорил Рубио, есть и те страны, которые хоть каким-то образом пошли навстречу Штатам в решении конфликта на Ближнем Востоке.

