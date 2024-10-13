Рютте посетит штаб-квартиру НАТО, координирующую помощь Украине

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что процесс вступления Украины в НАТО сталкивается с рядом сложностей на фоне продолжающейся войны с Россией.

В частности, страны-члены Альянса не захотели даже предоставлять Украине приглашение во время состоявшегося в июле вашингтонского саммита. В итоговом коммюнике все ограничилось заявлением о том, что вступление Украины является "неизбежным".

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в июне отмечал, что Украина должна выиграть войну с Россией для вступления в Североатлантический альянс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.