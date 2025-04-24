Рютте в США будет призывать команду Трампа не навязывать Украине мир на условиях Кремля, - FT

По данным источников FT, Рютте планирует на встречах с помощниками Трампа объяснить, что несправедливый мир в войне России против Украины лишь усилит угрозу со стороны Москвы для Европы/

Отмечается, что визит Рютте состоится на фоне стремления Трампа быстро заключить мирное соглашение, что грозит вбить клин между США и европейскими союзниками Киева.

Источники FT добавили, что Рютте использует встречи с министром обороны Питом Гегсетом, госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Уолцом для того, чтобы подчеркнуть, что европейская безопасность также будет под угрозой, если Украине навяжут пропутинское урегулирование войны.

"Ключевой месседж заключается в том, чтобы дать американцам понять, что поставлено на карту", - заявил один из дипломатов НАТО.

Ранее сообщалось, что визит Рютте в Вашингтон должен состояться 24 и 25 апреля.