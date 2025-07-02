Рютте резко прошелся по Лаврову: "Из его рта ничего полезного не вылетало"

Что предшествовало

Несколько дней назад у главы МИД России Сергея Лаврова попросили прокомментировать слова его польского коллеги Радослава Сикорского, который спрогнозировал крах путинского режима вследствие современной "гонки вооружений".

"Наверное, он предполагает, раз он такой предсказатель, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации", - ответил Лавров.

Что сказал Рютте

Генсек НАТО, комментируя эти слова, сначала похвалил "огромную внешнеполитическую победу" президента США Дональда Трампа и его администрации по увеличению оборонных расходов НАТО.

"Лавров - он министр иностранных дел России, кажется, со времен рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его рта так и не вылетело. Поэтому не уделяйте господину Лаврову много внимания", - сказал Рютте.

Риск войны России и НАТО

Стоит напомнить, что Россия на постоянной основе спекулирует на теме вступления Украины в НАТО. В частности, перед полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году у Путина заявляли, что Россия наблюдает "постепенное вторжение" НАТО в Украину и Москва не может больше с этим мириться.