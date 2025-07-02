Рютте резко прошелся по Лаврову: "Из его рта ничего полезного не вылетало"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте резко раскритиковал главу российского МИДа Сергея Лаврова из-за его недавних комментариев о "крахе" Альянса.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Рютте сказал в эфире Fox News.
Несколько дней назад у главы МИД России Сергея Лаврова попросили прокомментировать слова его польского коллеги Радослава Сикорского, который спрогнозировал крах путинского режима вследствие современной "гонки вооружений".
"Наверное, он предполагает, раз он такой предсказатель, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации", - ответил Лавров.
Генсек НАТО, комментируя эти слова, сначала похвалил "огромную внешнеполитическую победу" президента США Дональда Трампа и его администрации по увеличению оборонных расходов НАТО.
"Лавров - он министр иностранных дел России, кажется, со времен рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его рта так и не вылетело. Поэтому не уделяйте господину Лаврову много внимания", - сказал Рютте.
Стоит напомнить, что Россия на постоянной основе спекулирует на теме вступления Украины в НАТО. В частности, перед полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году у Путина заявляли, что Россия наблюдает "постепенное вторжение" НАТО в Украину и Москва не может больше с этим мириться.
В то же время, во время саммита НАТО Трамп впервые изменил риторику и выразил твердую поддержку альянса и его оборонительной миссии. Ведь по данным военной разведки, Путин готовится напасть на страны НАТО в течение пяти лет.
Согласно сценарию, обнародованному агентством Bloomberg, атака начнется со стран Балтии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.