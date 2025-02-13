Рютте объяснил, почему сейчас не хочет обсуждать конфигурацию мира с НАТО

Открытые разговоры о том, как будет достигаться мир в Украине, могут помочь российскому диктатору Владимиру Путину. Поэтому пока не стоит обсуждать конфигурацию мира с НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время брифинга.