Рютте объяснил, почему сейчас не хочет обсуждать конфигурацию мира с НАТО
Открытые разговоры о том, как будет достигаться мир в Украине, могут помочь российскому диктатору Владимиру Путину. Поэтому пока не стоит обсуждать конфигурацию мира с НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время брифинга.
"Чего вам так хочется обсуждать на пресс-конференциях четкую конфигурацию того, как будет выглядеть устойчивый мир? Вы здесь правы по поводу гарантий безопасности, это часть этой конфигурации. Дискуссий может быть много, это может быть НАТО, это может быть не НАТО, любые другие страны, которые будут помогать в этом процессе, есть много способов, как это сделать", - подчеркнул Рютте.
Он подчеркнул, что в детали сейчас погружаться не стоит, а единственное, что стоит делать - это дать сигнал Путину.
"А он сейчас сидит и слушает ответы на ваши вопросы. Если бы я вам дал ответ полный, это было бы неправильно, я бы не хотел, чтобы Путин становился мудрее. То, что заявил министр обороны США - это то, что американская позиция да НАТО или нет НАТО это будет частью переговоров и в конце концов подписанного соглашения", - подытожил генсек.
Заметим, что ранее сегодня Рютте отметил, что Украину нужно поставить в позицию силы перед началом переговоров с Россией. По его словам, это необходимо, чтобы достичь мирного соглашения и чтобы российский диктатор понял, что Запад объединен.
Напомним, что вчера президент США Дональд Трамп провел тлефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Примечательно, что после него в Кремле заявили, что Трамп и Путин якобы дали своим помощникам задание начать подготовку к встрече.
В тот же день американский лидер также поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Позже Трамп заявил, что провел "замечательные переговоры" с Россией и Украиной. По его словам, есть "хорошая возможность завершить войну".
В то же время ряд европейских и украинских СМИ начали заявлять о том, что прямой разговор Трампа и Путина может свидетельствовать о том, что США могут договариваться о мире в Украине без участия самой Украины и стран Европы.
Подробнее о том, как в Европе реагируют на переговоры Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.
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