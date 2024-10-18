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Рютте объяснил, почему Украина пока не получила приглашение в НАТО

Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ответил на вопрос о возможном приглашении Украины в Североатлантический альянс, отметив необратимость этого процесса. Однако он подчеркнул, что путь к членству требует времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции.

"Как я уже отметил, Украина будет членом НАТО. И когда этот день наступит я буду аплодировать", - заявил Рютте.

Он пояснил, что очень важно, чтобы украинцы понимали, что их будущее связано с Альянсом. Однако впереди еще немало дискуссий с союзниками, прежде чем Украина станет полноправным членом НАТО.

Рютте отметил, что интеграция Украины в НАТО требует длительного процесса, в частности относительно совместимости со стандартами Альянса.

"Мы подписываем двусторонние соглашения по безопасности с нашими союзниками. Поэтому Украина уже стала на этот путь к членству в НАТО", - подчеркнул он. 

Кроме того, генсек НАТО напомнил о значительной финансовой и военной помощи Украине. 

"Мы обещаем Украине помощь в 40 миллиардов евро. Мы проводим учения. Поэтому все это - элементы коллективной помощи", - заявил Рютте. 

Он также подчеркнул важность этого вопроса для международной политики, подчеркивая необходимость четкого понимания дорожной карты для Украины.

План победы и вступление в НАТО

17 октября президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями своих переговоров с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Во время разговора Зеленский отметил, что перед Украиной стоит выбор либо восстановление ядерного потенциала, либо получение членства в НАТО.

Как объяснил украинский лидер, Киев избрал путь вступления в Североатлантический альянс, считая его основной гарантией безопасности страны.

В то же время издание Bild, ссылаясь на анонимный источник, сообщило, что Украина может рассмотреть возможность восстановления ядерного арсенала, если после окончания войны Россия снова прибегнет к агрессивным действиям.

Больше о возможностях создания ядерного оружия Украиной и о причинах таких заявлений читайте в материале РБК-Украина.

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НАТОМарк Рютте