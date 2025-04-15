Рютте поставил точку в вопросе, станет ли Украина членом НАТО

Генсек заверил, что членство Украины в НАТО остается на повестке дня Альянса, несмотря на все дискуссии.

"Да, абсолютно. Таким был результат Вашингтонского саммита: путь Украины в НАТО необратим. И ничего не изменилось".

Когда Рютте переспросили о словах президента США Дональда Трампа, что вопрос членства Украины в НАТО закрыт, он повторил: "Путь Украины необратим".

Впрочем, чиновник уже не впервые подчеркнул, что не следует связывать переговоры о достижении мира в Украине с ее вступлением в Альянс.

"Когда мы говорили, что Украина однажды станет членом НАТО, мы не обещали, что это будет частью мирного соглашения", - подчеркнул Рютте.

Украина и НАТО

Напомним, что Украина надеялась получить официальное приглашение в НАТО еще на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года, но этого не произошло.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что считает членство Украины в НАТО маловероятным или непрактичным. Позже Трамп вообще заявил, что Украине следует забыть о вступлении в НАТО.

"Я могу сказать, забудьте о НАТО. Это, вероятно, причина, по которой все (война в Украине - ред.) началось", - заявил Трамп.

А вот министр обороны США Пит Гегсет назвал нереалистичным членство Украины в НАТО в качестве гарантии для завершения войны.