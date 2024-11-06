Отправка войск КНДР в Россию: The Independent узнало, что Северная Корея получит взамен
Северная Корея направила более 10 тысяч своих военнослужащих в Россию, чтобы поддержать российские войска в боевых действиях в Украине. Это первый случай со времен Корейской войны, когда КНДР участвует в международном военном конфликте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.
Солдаты проходят подготовку в России, что стало возможным благодаря "кровному союзу" между лидерами стран, Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.
Южная Корея, США и Великобритания подтвердили присутствие северокорейских военных, в том числе высокопоставленных чиновников и генералов, в приграничных с Украиной областях России.
Основными выгодами для Северной Кореи могут стать денежные выплаты, поставки продовольствия и нефти, а также помощь в освоении ракетных технологий.
Россия, по информации южнокорейской разведки, готова выплачивать каждому солдату до 2 тысяч долларов в месяц, большая часть из которых поступит в бюджет КНДР.
Отправка солдат также позволяет Ким Чен Ыну получить технологии в ядерной и космической сферах, что укрепит военный потенциал Северной Кореи и ее влияние на региональном уровне.
Также Пхеньян заинтересован в развитии спутниковых технологий, систем доставки ракет и получении продовольственной и финансовой помощи от Москвы. Такая поддержка позволяет Ким Чен Ыну продемонстрировать Северную Корею как равноправного партнера, участвуя в альянсе с Россией и ее союзниками.
Северная Корея надеется, что сотрудничество укрепит ее позиции в переговорах с США и даст Ким Чен Ыну "дипломатическое пространство" на международной арене.
Аналитики отмечают, что война предоставляет Пхеньяну возможность модернизировать свою оборонную промышленность и использовать Украину как полигон для современных боевых действий. В этом Ким Чен Ына поддерживает Путин, что может укрепить Северную Корею в ее стремлениях к "военному авантюризму".
Южная Корея внимательно следит за ситуацией и рассматривает возможность оказания разведывательной и военной помощи Украине, предупреждая об опасных последствиях эскалации.
Солдаты КНДР в России
Недавно северокорейский режим заключил с Россией соглашение об отправке своих военных для участия в боевых действиях против Украины.
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в Россию уже прибыли около 12 тысяч северокорейских солдат. Их готовят к возможным сражениям в Курской области.
Аналитики ISW предполагают, что полученный на украинском фронте опыт северокорейские военные могут использовать в будущих конфликтах, если страна примет в них участие.
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