Рютте предупредил об опасности расширения войны в Украине из-за привлечения войск КНДР

Недавно тысячи северокорейских солдат прибыли в Курскую область России, чтобы участвовать в боевых действиях против Украины. Информация об этом была представлена на встрече с участием представителей разведки и обороны Южной Кореи, а также 32 союзников по НАТО и индо-тихоокеанских партнеров.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Впервые за столетие иностранные войска появились в России, что является значительным и тревожным событием для Европы.

"Углубление военных и экономических связей между безрассудной Россией и обнаглевшей Северной Кореей не просто угрожает евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасности, они глубоко опасны для глобальной безопасности", - подчеркнул Рютте.

По словам Рютте, Россия, не достигшая своих стратегических целей, все больше зависит от авторитарных режимов - Китая, Ирана и Северной Кореи. Россия полагается на Китай для поддержки экономики, на Иран - для поставок дронов и ракет, а на Северную Корею - для пополнения боеприпасов и отправки войск.

Северокорейские солдаты, не имеющие боевого опыта с 1950-х годов, получат уникальную возможность приобрести навыки современных военных операций, что представляет угрозу для будущей стабильности на Корейском полуострове. Взамен Россия, вероятно, передаст Пхеньяну военные технологии, что лишь усилит напряженность в регионе.

Эскалация конфликта требует более активного участия со стороны Китая, чтобы использовать свое влияние на Москву и Пхеньян и предотвратить рост агрессии. Рютте призвал европейские и индо-тихоокеанские страны к укреплению оборонных и разведывательных связей, чтобы сдерживать влияние авторитарных союзов.

НАТО продолжает поддерживать Украину и направило 99% всей военной помощи Киеву с начала войны, а также выделит 40 миллиардов евро в этом году.

Рютте отметил, что стоимость поддержки Украины составляет менее 1% ВВП союзников, что, по его словам, - невысокая цена за глобальную безопасность.