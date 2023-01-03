Рютте пообещал Зеленскому помощь Нидерландов до победы в войне

"Украина уже почти год противостоит варварскому вторжению России. Предстоящие месяцы имеют решающее значение. Я только что говорил с президентом Владимиром Зеленским и заверил его, что Нидерланды сделают все возможное, чтобы помочь Украине не только защитить себя, но и выиграть войну", - написал он.

Напомним, Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине военную помощь на сумму 987 миллионов евро.

Кроме того, ранее Рютте сообщил, что Нидерланды выделят Украине 2,5 млрд евро поддержки в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Нидерланды передали Украине военные товары на 170 млн евро.

Добавим, что в октябре Нидерланды объявили, что передадут Украине дополнительные зенитные ракеты на сумму в 15 миллионов евро.

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