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Рютте пообещал "важные формулировки" по Украине в декларации саммита НАТО

Гаага, Понедельник 23 июня 2025 19:40
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Рютте пообещал "важные формулировки" по Украине в декларации саммита НАТО Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В итоговом заявлении саммита НАТО в Гааге, который пройдет с 24 по 25 июня, будут важные формулировки по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генсека НАТО Марка Рютте.

У Рютте спросили, не останется ли Украина "на задворках саммита НАТО", учитывая, что ее не будут упоминать в итоговой декларации. При этом не планируется и проведение Совета Украина-НАТО.

"Вы найдете в коммюнике, которое сейчас согласовано послами, то есть Североатлантическим советом, важные формулировки по Украине, включая связанные с расходами на оборону на период до 2035 года и необходимость того, чтобы Украина продолжала борьбу. Это четкое обязательство союзников", - подчеркнул генсек.

Также он обратил внимание, что в ходе саммита пройдет одно заседание с 32 лидерами, которые будут участвовать в саммите. Также будет отдельное заседание с ЕС и много небольших заседаний. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский примет участие в разных форматах.

Коммюнике саммита НАТО

Напомним, ранее Bloomberg ознакомилось с проектом итогового документа саммита НАТО в Гааге.

Издание обратило внимание, что в документе не будет обещания принять Украину в Альянс. Последние два года в итоговых заявлениях саммитов НАТО членство Украины называли неотвратимым.

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