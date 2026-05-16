Рютте перед саммитом НАТО соберет руководителей ведущих оборонных компаний Европы, - FT

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на следующей неделе встретится с представителями ведущих европейских оборонных компаний, чтобы обсудить увеличение инвестиций и объемов производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Рютте встретится с руководством ведущих европейских оборонных концернов в Брюсселе, чтобы призвать их действовать оперативно и подготовить почву для важных объявлений на ежегодном саммите НАТО в Анкаре в июле.
Накануне встречи компаниям было предложено предоставить информацию об основных инвестициях и их способности увеличить производство, уделив особое внимание таким сферам, как противовоздушная оборона и ракеты большой дальности.
Издание отмечает, что Рютте регулярно встречается с руководителями ведущих европейских оборонных компаний, но собрать представителей такого большого количества компаний на одной встрече является необычным, отметили представители отрасли.
Его сообщение о том, чего Альянс ожидает от этих групп, также подчеркивает настоятельную необходимость для НАТО продемонстрировать промышленный рост на встрече лидеров в Турции.
Ожидается, что многие крупнейшие производители оружия на континенте, такие как Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA и Leonardo, пришлют своих представителей на встречу.
НАТО хочет, чтобы европейские производители оружия помогли удовлетворить требования президента США Дональда Трампа по увеличению расходов на оборону.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил странам Альянса ежегодно начать выделять Украине по 0,25% своего ВВП. Но некоторые из них уже выступили против такой инициативы.
Также Рютте заявил, что опыт войны в Украине демонстрирует необходимость ускорения оборонных разработок и перехода от идеальных решений к системам, которые можно быстро производить и применять в боевых условиях.