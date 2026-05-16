Рютте перед саммитом НАТО соберет руководителей ведущих оборонных компаний Европы, - FT

Рютте встретится с руководством ведущих европейских оборонных концернов в Брюсселе, чтобы призвать их действовать оперативно и подготовить почву для важных объявлений на ежегодном саммите НАТО в Анкаре в июле.

Накануне встречи компаниям было предложено предоставить информацию об основных инвестициях и их способности увеличить производство, уделив особое внимание таким сферам, как противовоздушная оборона и ракеты большой дальности.

Издание отмечает, что Рютте регулярно встречается с руководителями ведущих европейских оборонных компаний, но собрать представителей такого большого количества компаний на одной встрече является необычным, отметили представители отрасли.

Его сообщение о том, чего Альянс ожидает от этих групп, также подчеркивает настоятельную необходимость для НАТО продемонстрировать промышленный рост на встрече лидеров в Турции.

Ожидается, что многие крупнейшие производители оружия на континенте, такие как Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA и Leonardo, пришлют своих представителей на встречу.

НАТО хочет, чтобы европейские производители оружия помогли удовлетворить требования президента США Дональда Трампа по увеличению расходов на оборону.