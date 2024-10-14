НАТО начинает учения по ядерному сдерживанию с участием самолетов с восьми авиабаз

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НАТО .

"Ядерное сдерживание является краеугольным камнем безопасности союзников, - заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Steadfast Noon - это важное испытание ядерного сдерживания альянса, которое посылает четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников".

Ядерные учения НАТО - мероприятия, которые проводятся каждый октябрь. В учениях Steadfast Noon задействованы 2000 военнослужащих с восьми авиабаз и различные типы самолетов, включая реактивные самолеты с ядерным оружием, бомбардировщики, истребители сопровождения, самолеты-заправщики и самолеты, способные вести разведку и радиоэлектронную борьбу.

В этом году учения включают полеты в основном над принимающими странами Бельгией и Нидерландами, а также в воздушном пространстве над Данией, Великобританией и Северным морем. Планирование учений началось год назад, и 13 союзников отправят самолеты для участия в учениях.

Как отмечается в сообщении, НАТО предпринимает шаги для обеспечения безопасности, надежности, эффективности и надежности ядерного сдерживания Альянса. Например, в этом году первый истребитель F-35A из Нидерландов был объявлен готовым к выполнению ядерных задач.

В декларации Вашингтонского саммита НАТО четко указано, что "основной целью ядерного потенциала НАТО является сохранение мира, предотвращение принуждения и сдерживание агрессии". В ней говорится, что "пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса не должны бояться ядерных угроз Владимира Путина.

По словам Рютте, начинающиеся ядерные учения стран НАТО Steadfast Noon продемонстрируют готовность Альянса ответить на угрозы Кремля.

Учения продлятся в течение около двух недель и не будут предусматривать использование боевого оружия. Около 2 тысяч военных, которые будут участвовать в Steadfast Noon, будут имитировать миссии, в которых самолеты будут нести американские ядерные боеголовки.