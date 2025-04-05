Рютте: НАТО не будет участвовать в мирных переговорах по Украине

НАТО не будет участвовать в переговорах о прекращении войны между Украиной и Россией. Поэтому у Альянса нет собственных "красных линий" в этом вопросе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте в интервью NV.
"... мы как НАТО не участвуем в этих переговорах. Их действительно ведут США вместе с Украиной и россиянами. Я рад, что США сдвинули с места этот вопрос и эти переговоры сейчас продолжаются", - сказал он.
Рюттю отметил, что переговоры продвигаются медленно, но не из-за Украины, а из-за РФ, а "мяч сейчас явно на российском поле".
Генсек подчеркнул, что у НАТО как отдельной организации нет "красных линий" в переговорах, потому что она не причастна к этому процессу.
"Я думаю, что у НАТО нет собственных красных линий, потому что мы не являемся частью этого процесса. Но, конечно, в общем, мы хотим, чтобы Украина была гордым суверенным государством, которое движется вперед. Это то, чего мы все хотим. Это должен быть справедливый и длительный мир. Путин никогда не должен попытаться сделать это снова", - добавил он.
Стоит отметить, что Украина и Россия пока не ведут прямых переговоров по завершению войны. Посредником в переговорном процессе являются США.
В Саудовской Аравии прошли два тура переговоров между делегациями Украины и США, а также отдельные встречи США и России. Последний тур переговоров состоялся 24 марта, американская команда применила "челночную дипломатию".
Во время встреч главной темой переговоров было частичное перемирие. В частности, речь шла об обеспечении безопасности гражданского судоходства в Черном море, а также об энергетическом перемирии, которое Россия продолжает нарушать.
Недавно госсекретарь США Марко Рубио отметил, что США не хотят переговоров без прогресса, и намекнул, что Россию ждут санкции в случае отказа от мира.
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