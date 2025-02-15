Рютте о дедлайне Келлога в 180 дней по войне в Украине: я не могу гарантировать

Генсек НАТО Марк Рютте ответил на вопрос журналиста РБК-Украина относительно заявления спецпредставителя США Кита Келлога о завершении войны за 180 дней.

"Конечно, мы все хотим, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. Я не могу гарантировать, что это будет сделано за 180 дней - это было бы замечательно, но я не могу этого гарантировать", - сказал генсек.

Он отметил, что сейчас все работают усердно и очень трудно, чтобы завершить эту войну таким образом, чтобы российский диктатор Владимир Путин больше не пытался захватить ни одного квадратного метра Украины.

"Это чрезвычайно важно, и как американцы, так и европейцы, и Украина подчеркивают это. Я говорил с Президентом Зеленским вчера и с другими украинскими лидерами. Это критически важно. Но я не могу гарантировать, что это произойдет за 180 дней, хотя иметь амбициозный план и сроки - это положительно", - подытожил он.

В то же время, на второй вопрос о возможности прекращения огня перед заключением серьезных соглашений, Рютте отметил, что мирные переговоры еще даже не начались, и предсказать их развитие пока невозможно.

"Что касается второго вопроса, то мирные переговоры еще даже не начались. Проблема в том, что если я сейчас скажу, как они могут развиваться, я даже не знаю точно, как это будет, и мы, без сомнения, не знаем, чем они закончатся. Поэтому не буду спекулировать на том, какие шаги могут быть сделаны дальше", - пояснил он.

Генсек отметил, что это также будет очень зависеть от того, что решит президент Украины Владимир Зеленский и его команда.

"Они обязательно будут за столом переговоров, потому что это касается их страны. Спасибо", - сказал он.