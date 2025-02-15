Рютте о дедлайне Келлога в 180 дней по войне в Украине: я не могу гарантировать

Завершение войны в Украине остается ключевым стремлением мира. Прекращение военных действий за 180 дней это амбициозный план.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в комментарии РБК-Украина.
Генсек НАТО Марк Рютте ответил на вопрос журналиста РБК-Украина относительно заявления спецпредставителя США Кита Келлога о завершении войны за 180 дней.
"Конечно, мы все хотим, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. Я не могу гарантировать, что это будет сделано за 180 дней - это было бы замечательно, но я не могу этого гарантировать", - сказал генсек.
Он отметил, что сейчас все работают усердно и очень трудно, чтобы завершить эту войну таким образом, чтобы российский диктатор Владимир Путин больше не пытался захватить ни одного квадратного метра Украины.
"Это чрезвычайно важно, и как американцы, так и европейцы, и Украина подчеркивают это. Я говорил с Президентом Зеленским вчера и с другими украинскими лидерами. Это критически важно. Но я не могу гарантировать, что это произойдет за 180 дней, хотя иметь амбициозный план и сроки - это положительно", - подытожил он.
В то же время, на второй вопрос о возможности прекращения огня перед заключением серьезных соглашений, Рютте отметил, что мирные переговоры еще даже не начались, и предсказать их развитие пока невозможно.
"Что касается второго вопроса, то мирные переговоры еще даже не начались. Проблема в том, что если я сейчас скажу, как они могут развиваться, я даже не знаю точно, как это будет, и мы, без сомнения, не знаем, чем они закончатся. Поэтому не буду спекулировать на том, какие шаги могут быть сделаны дальше", - пояснил он.
Генсек отметил, что это также будет очень зависеть от того, что решит президент Украины Владимир Зеленский и его команда.
"Они обязательно будут за столом переговоров, потому что это касается их страны. Спасибо", - сказал он.
Напомним, что ранее специальный посланник президента США Кит Келлог выступил на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 2025. И в частности, взял на себя публичное обязательство за 180 дней задействовать все стороны для завершения войны в Украине.
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Заметим, что Мюнхенская конференция по безопасности 2025 продолжается второй день.
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