Рютте анонсировал заседание Совета Украина-НАТО

По словам Рютте, заседание Совета Украина-НАТО пройдет в четверг вечером. В его ходе министры обороны стран-членов Альянса встретятся со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Планируется, что в ходе встречи участники обсудят ситуацию на поле боя в Украине и самые неотложные потребности украинских защитников.

Рютте также добавил, что работа по созданию нового командования НАТО в Висбадене для координации помощи и подготовки солдат для Украины, а также по выполнению обещания выделить Украине 40 миллиардов евро в качестве военной помощи идет полным ходом.

"Союзники по НАТО предоставили Украине 20,9 миллиарда евро военной помощи в первой половине 2024 года, и союзники выполняют свои обязательства до конца года", - подчеркнул генсек.