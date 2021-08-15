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Ринок землі в Україні: кількість зареєстрованих угод перевищила 6 тисяч

Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав кількість зареєстрованих в Україні земельних угод. За його інформацією, таких угод вже понад шість тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави уряду в Facebook.

Шмигаль зазначив, що збільшення кількості угод свідчить про те, що ринок землі в Україні є дієвим, прозорим та працює на користь громадян.

"Ринок землі продовжує функціонувати в штатному режимі, спокійно і без конфліктів. Кількість зареєстрованих угод вже перевищила 6,5 тисяч. Кожен може реалізувати право вільно розпоряджатися землею і все більша кількість укладених угод є свідченням, що ринок є дієвим, прозорим та працює на користь українських громадян", - розповів прем'єр.

Нагадаємо, на початку тижня в країні було зареєстровано понад 5 тисяч земельних угод. До кінця тижня ця кількість збільшилася на понад тисячу.

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Денис ШмигальРинок землі