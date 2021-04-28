У Раді хочуть заслухати Шмигаля щодо виконання постанови про протидію COVID

Комітет Верховної ради з питань здоров'я нації звернеться до голови Верховної ради Дмитра Разумкова, щоб ініціювати розгляд звіту прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Його хочуть заслухати щодо виконання постанови ВР про протидію COVID-19.

"Члени комітету підтримали пропозицію звернутися до голови ВР з проханням ініціювати розгляд звіту прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про стан забезпечення Кабінетом Міністрів виконання постанови "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз", - сказано у повідомленні.

Заслуховування хочуть провести у ході найближчих годин запитань до уряду у Раді.

Що передбачала постанова

Прийнятий парламентом документ передбачав:

створення очолюваного президентом штабу боротьби з вірусом;

масове тестування на коронавірус;

збільшення потужностей лабораторій;

перепрофілювання лікарень під відділення для лікування коронавірусу.

Планувалося введення у дію єдиної всеукраїнської багатоканальної телефонної лінія для українців, що мають симптоми або хворіють на коронавірусну хворобу для проведення безкоштовного тестування та надання невідкладної допомоги.

Крім того, за регіональним розподілом створять необхідну кількість мобільних бригад для забору у пацієнтів біологічного матеріалу за місцем проживання та його транспортування у лабораторію.