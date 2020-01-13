Ринок землі: купити ділянку можна буде тільки за безготівковий розрахунок

Після запуску ринку землі в Україні купити ділянку можна буде тільки за безготівкові кошти. Про це на прес-конференції заявив міністр економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на ринку землі після його запуску не буде готівкових розрахунків.

"Ми будемо боротися з тіньовими ринками, тому розрахуватися за куплену землю можна буде тільки безготівкою. І потрібно буде показати, звідки ці гроші взялися... Ну можна буде взяти кредит під страхування", - зазначив Милованов.

Нагадаємо, на початку 2020 року на сайті Ради був оприлюднений законопроект про землю до другого читання.

Зазначимо, одна з поправок знижує ліміт на купівлю землі з 210 до 10 тис. гектарів в одні руки. Крім того, до законопроекту заклали норму про продаж землі іноземцям тільки після референдуму.

Також повідомлялося, що у фінальній версії законопроекту про ринок землі буде введено трирівневе обмеження концентрації землі в одних руках. Жоден власник сукупно не зможе володіти більше 10 тис. га, незалежно від кількості заснованих ним підприємств.