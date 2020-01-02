На купівлю землі встановлять трирівневе обмеження

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У разі перевищення ліміту землю продадуть з аукціону

У фінальній версії законопроекту про ринок землі буде введено трирівневе обмеження концентрації землі в одних руках. Про це повідомив радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначив Мущак, жодне українське підприємство не зможе мати у власності більше 10 тис. га землі.

Крім того, жоден власник землі сукупно не зможе володіти більше 10 тис. га. Незалежно від кількості заснованих ним підприємств, сумарно на них всіх накладається ліміт 10 тис. га. Для прикладу, 10 компаній по 1 тис. га може бути, а 11 ні, повідомив він.

За його словами, обмеження буде розповсюджуватися і на долі у статуті компаній.

"Законом передбачена синхронізація всіх реєстрів для виконання функції контролю. В разі перевищення ліміту, надлишкова земля вилучається за рішенням суду та продається на електронних торгах", - повідомив Мущак.

За його словами, перші 500 агрокомпаній України обробляють земельний банк більше 10 тис. га (арендують цю землю, - ред.).

Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній раді прийняти закон про ринок землі у другому читанні.

За даними опитування Центру Разумкова, проведеного на початку листопада, у разі проведення референдуму абсолютна більшість українців проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (63,4% усіх опитаних або 68,3% тих, хто взяв би участь у референдумі).