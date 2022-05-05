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На ринок України планують спрямувати 70 тисяч тонн бензину, - Мінекономіки

Фото: в Україні хочуть спрямувати на ринок запаси бензину для зниження дефіциту (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністерство економіки України планує спрямувати на ринок 70 тисяч тонн бензину і близько 40 тисяч тонн дизеля з метою зниження дефіциту пального, який був викликаний атаками військ РФ на ряд нафтобаз і НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

За словами першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки Юлії Свириденко, нині в операторів ринку в залишках зберігається 22,5 тис. тонн бензинів і 41,4 тис. тонн дизельного пального.

"Ми ухвалили низку урядових рішень, які дають змогу спрямувати наявні в країні обсяги - це 70 тисяч тонн бензину й близько 40 тисяч тонн дизелю - на ринок, що має зменшити дефіцит", - сказала чиновник в ході засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України.

Вона додала, що в операторів також законтрактовані певні обсяги в Європі.

Як зазначила Свириденко, на ринку нафтопродуктів фіксується надлишковий попит, який може бути викликаний панікою серед населення через тимчасовий дефіцит палива.

Чиновник пояснила, що тимчасовий відчутний дефіцит пального виник через знищення російськими військами потужностей Кременчуцького НПЗ і ряду нафтобаз.

Раніше повідомлялося, що в Україні роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо 4 травня зросли, але паливо є не на всіх АЗС.

Також ми писали про те, що мережі АЗС можуть продавати преміальне паливо без обмежень за ціною, але за певної умови.

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