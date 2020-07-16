Ринок відреагував на призначення Шевченка головою НБУ зростанням курсу долара

Валютний ринок поки оцінює призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України негативно для гривні. Курс долара на міжбанку 16 липня піднявся до рівнів початку квітня - 27,30 гривень за долар.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик "Альпарі".

Як зазначив аналітик, майбутня грошово-кредитна політика НБУ під керівництвом Шевченка все ще залишається загадкою. З одного боку, він заявив в Раді про прихильність політиці макрофінансової стабільності та інфляційного таргетування. З іншого, пообіцяв "створення фундаменту для економічного розвитку", хоча це класична задача уряду, а не Нацбанку.

"Можливо, президент і Рада бачать у Шевченку керовану фігуру і в цьому сенсі їм буде легше з ним працювати. При цьому, якщо НБУ почне явно втрачати незалежність і знизить адекватність монетарної політики, це, ймовірно, може поставити на паузу подальші транші від МВФ і підвищить прибутковість розміщених Україною держоблігацій як в гривні, так і в валюті, а значить, зробить дорожче обслуговування держборгу", - сказав експерт.

Однак Іосуб вважає, що для розуміння середньострокових перспектив сьогоднішніх заяв нового глави НБУ мало, треба буде дочекатися його перших значущих для валютного ринку дій на цій посаді.

Нагадаємо, Верховна рада 16 липня призначила головою НБУ Кирила Шевченка.

У своєму виступі з трибуни парламенту Шевченко заявив, що буде дотримуватися політики макроекономічної стабільності.

При цьому він озвучив плани змінити політику інфляційного таргетування з метою стимулювання економіки.

Міжбанківський валютний ринок 16 липня відкрився зростанням курсу долара до 27,22-27,24 гривень за долар, до закриття торгів курс піднявся вище 27,30 гривень за долар.