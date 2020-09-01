Ринкова тенденція: Коболєв пояснив зростання цін на газ

Ціни на газ у вересні різко зросли у зв'язку з ринковою тенденцією. Як правило, перед зимовим сезоном ціни на нього зростають після літнього падіння.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

За його словами, ця ринкова тенденція відбувається щороку.

"Щорічно ціна влітку провалюється дуже низько, як правило, і підростає на зиму - на сезон великого споживання. Бувають винятки, але загальні тенденції - провал влітку і підйом взимку. Це відбувається і зараз, так працює ринок", - зазначив Коболєв.

Він також додав, що український ринок є частиною європейського.

"Глобально Україна йде у фарватері європейського ринку газу. Якщо він зростає, то український ринок теж зростає", - підкреслив Коболєв.

Зазначимо, ціна на газ для населення зросла майже у півтора рази - в перші два тижні вересня її можна зафіксувати на рівні 4,73 гривень за кубометр, з 16 по 30 вересня тариф підвищується до 5,24 гривень.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" запропонував клієнтам зафіксувати ціну на газ на рік, щоб застрахуватися від можливого подальшого зростання цін.

Відзначимо, Кабінет міністрів України допускає приватизацію "Нафтогазу".