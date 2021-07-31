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На ринку землі в Україні ажіотажу немає, - Держгеокадастр

Автор: Инна Собора

У перші дні функціонування ринку землі спостерігався певний ажіотаж, пов’язаний із необхідністю надання нотаріусам доступу до відомостей Державного земельного кадастру. Однак зараз немає жодного ажіотажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства аграрної політики та продовольства.

За словами першого заступника голови Держгеокадастру Анатолія Мірошніченка, з 1 липня із заявами надати доступ до відомостей Державного земельного кадастру звернулись 4288 нотаріусів, які подали 4806 заяв. З них погоджено 4242 заяви, відмовлено - 558.

Він наголошує, що моніторинг земель засвідчив відсутність ажіотажу на ринку земель сільськогосподарського призначення, а також відсутність істотної зміни динаміки ринку в порівнянні із періодом до 1 липня 2021 року.

"Також моніторинг дозволив виявити, що станом на 1 липня понад сто юридичних осіб та понад тисячу фізичних осіб володіли більш як ста гектарами земель сільськогосподарського призначення, багато з них - більш як тисячею гектарів. З 1 липня 2021 року така концентрація земель сільськогосподарського призначення стає неможливою", - акцентує Мірошниченко.

Раніше була названа середня вартість продажу землі за перший місяць від старту ринку.

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Ринок землі