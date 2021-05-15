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У квартирі в Києві стався вибух, власника госпіталізували

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Київ, Субота 15 травня 2021 23:48
У квартирі в Києві стався вибух, власника госпіталізували Фото: власника квартири госпіталізували з травмами (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Даша Харченко

У Києві на бульварі Академіка Вернадського у квартирі житлового будинку стався вибух.Внаслідок події постраждав власник.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

За попередньою інформацією, вибух стався через витік газу.

Внаслідок інциденту були пошкоджені вікна квартири, а також вікна сусідніх помешкань. На події в приміщенні перебував власник квартири, чоловік, 1956 року народження. Його медики госпіталізували.

Інформація про інших постраждалих наразі не надходила.

На місці працюють поліція та профільні служби, які з’ясовують обставини та причини події.

Нещодавно в Одесі прогримів вибух газу в житловому будинку, в результаті чого сталося обвалення. Під завалами опинилися дві людини - літня жінка і чоловік, яких, на щастя, вдалося витягнути живими.

Раніше повідомлялося, що на початку квітня в Одесі стався вибух у багатоквартирному триповерховому будинку, в результаті чого загинув чоловік, і кілька постраждали. Мешканка будинку розповіла подробиці про трагічну НП.

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