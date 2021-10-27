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Риболовецький конфлікт: Франція пригрозила Британії санкціями за порушення угод

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Париж, Середа 27 жовтня 2021 16:55
Риболовецький конфлікт: Франція пригрозила Британії санкціями за порушення угод Фото: Габріель Атталь, речника уряду Франції (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Речник французького уряду Габріель Атталь заявив, що Париж може застосувати санкції щодо Британії, якщо Лондон не почне виконувати домовленості щодо риболовецьких ліцензій. Санкції можуть почати вводити вже з 2 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французький канал BFM TV.

Якщо, Британія до 2 листопада не виконає свої зобов'язання щодо ліцензій французьким риболовам, то Париж застосує перший пакет санкцій, а саме "систематичний митний та санітарний контроль за продуктами, які імпортуються у Францію". Також планується заборона на вивантаження морепродуктів з Британії у Франції.

Крім того, речник французького уряду не виключає "другу серію заходів". За словами Атталя, Париж може запровадити "енергетичні заходи, пов'язані з постачанням електроенергії для Нормандських островів". Деталі обіцяють повідомити найближчим часом.

"Наше бажання полягає в тому, щоб угода, яка була укладена, була дотримана", - резюмував Атталь пілся засідання Кабміну.

Чому розгорівся конфлікт

Угода, яка була укладена між Британією та ЄС в рамках Brexit, передбачала продовження дозволу європейським рибалкам працювати в певних британських водах за умови, що вони ловили рибу там раніше. Однак Франція та Британія не можуть дійти згоди щодо характеру та обсягу підтверджуючих документів, які мають бути надані.

У зонах рибальства, через які виникла суперечка, Лондон і Джерсі надали загалом трохи більше ніж 200 остаточних ліцензій, тоді як Париж все ще претендує на 244.

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