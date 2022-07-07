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Рибакіна сенсаційно переграла Халеп і вийшла у фінал Вімблдонського турніру

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Сполучене Королівство, Четвер 07 липня 2022 19:23
Рибакіна сенсаційно переграла Халеп і вийшла у фінал Вімблдонського турніру Фото: Єлена Рибакіна вперше гратиме у фіналі "Великого шолома" (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорців

У другому півфіналі Вімблдона-2022 представниця Казахстану Єлена Рибакіна в двох сетах здолала румунку Сімону Халеп (6:3, 6:3).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2022, жінки, 1/2 фіналу

Рибакіна – Халеп – 2:0 (6:3, 6:3)

23-річна казахська тенісистка взялася до справи зі старту. Рибакіна швидко повела 3:0 і забезпечила собі гандикап до кінця партії. Завершити сет вона могла ще за рахунку 5:2, але Халеп відіграла сет-пойнт. Та вже на своїй подачі Рибакіна з третьої спроби взяла сет.

Друга партія розпочалася з брейку Рибакіної. І хоч згодом вона програла "свій" гейм, та миттєво оформила зворотний брейк. Суперниці продовжили брати свої подачі, та в ендшпілі казахська тенісистка ще раз вирвала гейм на подачі Халеп і вперше в кар'єрі прорвалася до фіналу мейджора.

В іншому півфіналі тріумфувала третя сіяна Онс Жабер. У трьох сетах вона переграла німкеню Марію. Вирішальний поєдинок відбудеться у суботу, 9 липня.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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